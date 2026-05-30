Vaciago ha affermato che molti dipendenti della Juventus speravano in un cambiamento di gestione. Ora, la responsabilità di Comolli sarà di gestire questa fase di transizione. La situazione riguarda il personale interno, che attendeva novità riguardo alla direzione del club. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o piani futuri, ma si sottolinea l'importanza del ruolo di Comolli in questa fase.

. L’analisi del direttore. Su Tuttosport Guido Vaciago analizza così la situazione in casa Juventus relativamente al delicato equilibrio di rapporti tra Spalletti e Comolli. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Non è tanto la questione del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. L’impressione è che, ieri, sia caduta solo la prima goccia. John Elkann, Luciano Spalletti e Damien Comolli si sono incontrati e hanno parlato in toni positivi. E se questo, di per sé, è una buona cosa, bisogna anche dire che se si trattano i massimi sistemi è difficile non essere d’accordo; di solito, infatti, si discute e si litiga sulla messa a terra dei grandi progetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vaciago svela: «Molti dipendenti Juve speravano nel ribaltone, ora Comolli dovrà essere bravo in una cosa»

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