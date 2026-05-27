Un dirigente ha annunciato che la Juventus non intende ricapitalizzare e che effettuerà una cessione di un giocatore in più rispetto al previsto. Ha specificato che tra le possibilità non rientra Yildiz. La strategia mira a rafforzare la posizione finanziaria senza ricorso a aumenti di capitale. La decisione si basa sulla volontà di gestire le risorse attraverso la cessione di un calciatore, senza indicare quale sarà scelto.

Calciomercato Juve, Comolli svela la strategia: «Non serve ricapitalizzare, faremo una cessione in più. Ma non sarà Yildiz. I programmi del club. L’ad Damien Comolli ha parlato così delle strategie economiche e di calciomercato della Juventus dopo la mancata qualificazione alla Champions. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’asse con Elkann e l’equilibrio finanziario. « Con John Elkann parlo diverse volte alla settimana, indipendentemente dai risultati. Abbiamo parlato al mattino dopo la sconfitta con la Fiorentina: siamo allineati sugli aggiustamenti da fare, anche con Spalletti. In termini di aggiustamenti, dopo il mancato raggiungimento della Champions, potremmo effettuare una cessione in più di quanto avevamo in mente perché dobbiamo far funzionare l’aspetto finanziario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli svela la strategia: «Non serve ricapitalizzare, faremo una cessione in più. Ma non sarà Yildiz»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STRATEGIA OTTOLINI: ARRIVANO DUE RINFORZI CON L'OK DI SPALLETTI

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juve, svelata la strategia di Comolli per l’estate: si cercano due tipologie di giocatoriDurante il calciomercato estivo, il dirigente sportivo ha annunciato di voler rafforzare la squadra con due tipologie di giocatori specifici.

Calciomercato Roma, obiettivo Alajbegovic ma serve la cessione di un bigL’AS Roma sta negoziando con il Bayer Leverkusen per acquistare Kerim Alajbegovic, esterno offensivo nato nel 2007.

Temi più discussi: Patto Juve, Spalletti-Comolli avanti. L'Ad: Miglioreremo insieme; Comolli, Spalletti e... Vlahovic: altro che rivoluzione, Elkann vuole ripartire dalla vecchia Juve; Calciomercato Juve live: Sorloth resta un obiettivo, le ultime su Vlahovic; Sorloth, la Juve pensa al norvegese per rinforzare l’attacco: ecco perché Comolli vuole puntare su di lui.

Juventus, Chiellini promosso con Comolli: il nuovo ruolo e cosa faràIl primo giugno 2025 segna l`inizio di una nuova era per la Juventus. Proprio in questa data infatti Damien Comolli è stato annunciato ufficialmente come nuovo Direttore. calciomercato.com

Juventus, Spalletti e le dimissioni: Mai passato per la testa! Comolli? Nessun cambiamentoUltima gara di campionato per la Juventus, che affronterà il Torino nel derby: le dichiarazioni del tecnico Luciano Spalletti ... calciomercato.it