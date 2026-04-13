Milan ripresa degli allenamenti in vista del Verona Allegri in Nazionale? Calciomerato | Rashford nel mirino

Il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Verona, mentre nelle ultime ore si parla di un possibile trasferimento di Rashford nel calciomercato. Nel frattempo, si discute anche di un'eventuale assenza di Allegri dalla panchina della nazionale. La società rossonera ha aggiornato i tifosi sulle attività della squadra Primavera e sulle principali novità di mercato, tra cui alcune trattative in corso.

A due giorni dalla pesante sconfitta di San Siro contro l'Udinese, il Milan continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page di numerosi siti sportivi. I rossoneri, intanto, sono già concentrati sulla trasferta di Verona, anche se il futuro di Allegri sulla panchina del Diavolo sembra più in bilico che mai. Si continua a lavorare anche sul calciomercato, dove la dirigenza sta monitorando diversi profili internazionali per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le Top News pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026. Da oggi, il Milan è tornato ad allenarsi, agli ordini di Massimiliano Allegri, nel centro sportivo di Milanello.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ripresa degli allenamenti in vista del Verona. Allegri in Nazionale? Calciomerato: Rashford nel mirino Ieri la ripresa degli allenamenti. Tutti a lavoro con Vanoli. Kean e Dodo: c’è il Toro nel mirino. Rugani ci prova, Parisi riparteQuello di ieri è stato un pomeriggio di ripresa per la Fiorentina, dopo il lunedì libero concesso da Paolo Vanoli ai suoi calciatori. Appiano Gentile Inter: ripresa degli allenamenti in vista della Romadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Temi più discussi: Milan, Allegri recupera un altro titolare per il finale di stagione; Milan, allenamento aperto alla stampa a Milanello sabato 4 aprile; Milan, tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. Oggi la ripresa degli allenamenti; Inter unita per il finale di stagione: segnale chiaro alla ripresa degli allenamenti verso la Roma. Milanello, ripresa immediata degli allenamenti: Allegri cerca soluzioni per sbloccare l’attaccoMilanello, dopo il ko di Napoli, il Milan si ritrova subito per iniziare la marcia verso la sfida contro l’Udinese: l’obiettivo è ritrovare il gol degli attaccanti Nella mattinata di oggi la squadra s ... milannews24.com Milan | Maignan, Tomori, Rabiot, Leao, Gabbia: novità dall’allenamentoInfortunati Milan - È iniziata per il Milan la marcia d'avvicinamento al big match contro il Napoli, in programma ... fantamaster.it Milan, ripresa degli allenamenti in vista del Verona. Allegri in Nazionale Calciomercato: Rashford nel mirino Leggi le Top News sul Milan di oggi nel primo commento - facebook.com facebook Il punteggio non cambia nella ripresa, un punto per i rossoneri nella 33ª giornata: Milan-Atalanta 0-0 x.com