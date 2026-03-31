Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti del Napoli

Romelu Lukaku non ha preso parte alla sessione di allenamento del Napoli questa mattina. La sua assenza è stata registrata durante la ripresa degli allenamenti del team. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa decisione. La società non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Romelu Lukaku non si è presentato all’allenamento del Napoli di stamattina. L’attaccante belga è rimasto ad Anversa: il club azzurro oggi lo aspettava a Castel Volturno per l’allenamento come tutto il resto della rosa che non gioca con le Nazionali in questi giorni. Lukaku ha riferito nei giorni scorsi che i medici della Nazionale del Belgio, dove si era presentato in ritiro, gli avevano diagnosticato un’infiammazione con presenza di liquido nel muscolo flessore dell’anca. Si aspettano ora eventuali provvedimenti del club azzurro. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti del Napoli Articoli correlati Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenariLukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il... Napoli, Conte spiazza tutti: decisione singolare alla ripresa degli allenamentiColpo di scena in casa Napoli dopo la vittoria sul campo del Cagliari: ecco le ultime da Castel Volturno. CALCIOMERCATO FRENATA JUVE ALLEGRI INTERVIENE Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Lukaku dove sei? Il Napoli lo aspettava, Big Rom non si è presentato agli allenamenti; Lukaku-Napoli, il belga non torna a Castel Volturno come concordato; Lukaku resta in Belgio, linea dura del Napoli: rischia di restare fuori rosa sino a fine stagione; Napoli, Lukaku non rientra a Castel Volturno e resta in Belgio: club irritato dalla scelta del giocatore. Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti del NapoliRomelu Lokaku non si è presentato all'allenamento del Napoli di stamattina. L'attaccante belga è rimasto ad Anversa: il club azzurro oggi lo aspettava a Castel Volturno per l'allenamento come tutto il ... ansa.it Lukaku assente, il Napoli aspetta e valuta x.com #CalcioNapoli- Parla Lukaku, " E' stato un anno difficile, ma non potrei mai voltare le spalle al Napoli" #SportNews #Lukaku #Infortunio #CastelVolturno #Spalle #Assenza #NanoTV facebook