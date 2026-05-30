La sala mostre Bertozzi, all’interno della rocca di Forlimpopoli, si prepara a ospitare un nuovo appuntamento culturale. Alle 17 apre la mostra fotografica ‘Radicazioni – Utopia dell’educazione’, firmata da Giulio Sagradini. Il percorso espositivo è interamente dedicato al Festival delle culture tradizionali di Alessandria del Carretto, un piccolo comune arroccato sui monti del Pollino, al confine tra Lucania e Calabria, che ogni anno dal 20 al 22 agosto diventa punto d’incontro per artisti di strada, musicisti, teatranti e artigiani provenienti da diverse aree del Mediterraneo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli e segna l’inizio delle celebrazioni per il 40° della fondazione della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Utopia dell’educazione’: mostra fotografica a Forlimpopoli

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