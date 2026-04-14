See in the sea international underwater photocontest Mostra fotografica a cura dell’Ortona sub

"Me lo sono chiesto tante volte, fissando in silenzio questo foglio bianco. Frammenti di blu si accavallano a volti sfumati, l'eco sopito di bolle leggere, onde lontane, sensazioni sospese che profumano di sole, sale, acqua di mare. colori e forme mutevoli dove nulla è come sembra. In un.🔗 Leggi su Baritoday.it

Mostra fotografica di Patrizia Aversa: al “Verdi” i volti dell’identitàLa mostra fotografica “@Uno_Nessuno_Centomila” di Patrizia Aversa, allestita nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e visitabile in occasione...

Arpino, mostra fotografica "Gli orizzonti dello sguardo. Dante e i luoghi dell’esilio£ di Nicola Giuseppe SmerilliSarà inaugurata sabato 28 marzo alle ore 11:30, presso il Castello Ladislao di Arpino, sede della Fondazione Umberto Mastroianni, la mostra...