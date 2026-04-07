Mostra fotografica di Patrizia Aversa | al Verdi i volti dell’identità

La mostra fotografica “@Uno_Nessuno_Centomila” di Patrizia Aversa si tiene nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, aperta durante le prossime aperture del teatro. L’esposizione presenta ritratti che esplorano il tema dell’identità e del volto, evidenziando come ogni persona si presenta e si rappresenta al mondo. La rassegna invita i visitatori a riflettere sulla presenza e sull’immagine individuale attraverso le fotografie dell’autrice.

La mostra fotografica “@UnoNessunoCentomila” di Patrizia Aversa, allestita nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e visitabile in occasione delle prossime aperture del Teatro, è un progetto che mette al centro l’identità, il volto e il modo in cui ciascuno di noi si mostra al mondo. Voluta e sostenuta dal Comune di Brindisi, con la partecipazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, l’esposizione nasce da una ricerca iniziata nel marzo del 2021, in un tempo di ripartenza, quando il bisogno di tornare a guardarsi, riconoscersi e ritrovarsi diventava quasi una necessità collettiva. Da questa urgenza prende forma un lavoro che sceglie consapevolmente persone comuni, volti del territorio, presenze non abituate all’obiettivo, lontane dai codici della posa e della rappresentazione costruita. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: La mostra fotografica “Non solo dame: volti, mani e cuore in Giostra” Si svela il libro-catalogo della mostra fotografica "Forlì dentro: contrasti urbani. Luci, ombre e storie per la riscoperta dell'identità"Sabato 24 gennaio, alle 10, presso la Sala Melozzo, piazza Melozzo 7, Forlì, sarà presentato il libro-catalogo della mostra fotografica "Forlì...