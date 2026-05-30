Le autorità hanno chiuso un locale e denunciato il titolare dopo aver riscontrato uscite di sicurezza non sgombre, assenza di controlli e mancanza di manutenzione dell’impianto antincendio. Durante un controllo, sono state trovate uscite di emergenza bloccate e l’impianto antincendio non funzionante. La chiusura del locale è stata disposta per motivi di sicurezza. Sono in corso verifiche sulla conformità alle normative di sicurezza antincendio.

Uscite di sicurezza non sgombre, mancato controllo e manutenzione dell’impianto antincendio, assenza di adeguata istruzione sul piano di emergenza, numero insufficiente di addetti alle misure antincendio e mancata adozione di criteri organizzativi per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizioemergenza. Tutte queste irregolarità sono state riscontrate da carabinieri e vigili del fuoco durante una serata musicale in un locale di Cavezzo. L’altra notte, intorno all’una, è scattato il blitz interforze del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Modena, coadiuvato dai militari delle Stazioni Carabinieri di Cavezzo, Mirandola e Medolla e dall’aliquota operativa del N. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uscite bloccate. Locale chiuso e titolare denunciato

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