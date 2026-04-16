Aggredisce a pugni il titolare di un locale denunciato ventenne

Un giovane di vent’anni, di origini tunisine e residente in città, è stato denunciato dopo aver aggredito con calci e pugni il titolare di un locale della movida agrigentina. L’episodio si è verificato in un bar frequentato nella zona, e i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno identificato l’aggressore. Il ventenne ha precedenti e ora si trova sotto indagine per l’aggressione.

Aveva picchiato con calci e pugni il gestore di un bar della movida agrigentina. I carabinieri hanno identificato e denunciato l'aggressore: un ventenne tunisino residente in città, con precedenti.Il giovane è accusato di lesioni personali e violazione del Dacur, la misura che gli impediva di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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