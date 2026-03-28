Uscite di sicurezza bloccate e 250 a ballare | chiuso il DkR Milano i titolari annunciano manifestazione

Il locale DkR Milano di via Merano è stato chiuso ieri con un decreto d'urgenza emesso dalla Procura, che ha riscontrato violazioni in materia di sicurezza. I titolari hanno annunciato una manifestazione per protestare contro la decisione. La chiusura segue verifiche sulle uscite di sicurezza e altri aspetti legati alla tutela dei clienti.

Il DkR Milano di via Merano è stato chiuso ieri con un decreto d'urgenza della Procura per violazioni in materia di sicurezza. Per i titolari, "non è la realtà" e annunciano una manifestazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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