Alle 21:30, si gioca un’amichevole tra USA e Senegal, due nazionali pronte a prepararsi per il Mondiale. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si affrontano in un match che serve a testare le condizioni prima dell’inizio della competizione. Le quote e i pronostici sono già disponibili, mentre la partita rappresenta l’ultimo step di rodaggio prima della fase ufficiale del torneo.

La stagione dei club è ormai conclusa, il mondiale è alle porte: cominciano le amichevoli per le squadre che saranno impegnate nella manifestazione più importante che ci sia in questo sport. Domenica notte, a Charlotte, si sfideranno gli USA e il Senegal, per cominciare a cercare la forma migliore in attesa dell’esordio. La nazionale americana. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - USA-Senegal (Amichevole di preparazione, 31-05-2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici

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SENEGAL VS GAMBIA INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH 2026 PREVIEW, PREDICTIONS & HEAD TO HEAD

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