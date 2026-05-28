Bosnia-Macedonia del Nord Amichevole di preparazione 29-05-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

La Bosnia si è qualificata ai Mondiali 2026 vincendo contro l’Italia ai rigori alla fine di marzo. La partita di qualificazione si è conclusa con la vittoria della Bosnia, garantendole l’accesso al torneo mondiale. La sfida si è giocata nel mese di marzo e ha determinato la qualificazione della squadra balcanica. La partita era valida per le qualificazioni e si è conclusa con il successo della Bosnia ai rigori.