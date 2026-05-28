Bosnia-Macedonia del Nord Amichevole di preparazione 29-05-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
La Bosnia si è qualificata ai Mondiali 2026 vincendo contro l’Italia ai rigori alla fine di marzo. La partita di qualificazione si è conclusa con la vittoria della Bosnia, garantendole l’accesso al torneo mondiale. La sfida si è giocata nel mese di marzo e ha determinato la qualificazione della squadra balcanica. La partita era valida per le qualificazioni e si è conclusa con il successo della Bosnia ai rigori.
Come sappiamo, La Bosnia si è qualificata ai Mondiali 2026 dopo aver avuto la meglio sull’Italia, battendo gli Azzurri ai calci di rigori alla fine del mese di marzo. Questa amichevole contro la Macedonia del Nord dunque serve al CT Sergej Barbarez per preparare i suoi al grande appuntamento dell’estate. Il 6 giugno è in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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