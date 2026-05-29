Scozia-Curaçao Amichevole di preparazione 30-05-2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Sabato pomeriggio a Hampden Park si gioca un’amichevole tra la nazionale scozzese e Curaçao, in preparazione ai Mondiali del 2026. La partita si svolge alle 14:00. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, ma non sono stati forniti dettagli sui giocatori o sulle strategie utilizzate. L'incontro rappresenta un test per le due squadre prima delle competizioni ufficiali.