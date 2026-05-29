Scozia-Curaçao Amichevole di preparazione 30-05-2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato pomeriggio a Hampden Park si gioca un’amichevole tra la nazionale scozzese e Curaçao, in preparazione ai Mondiali del 2026. La partita si svolge alle 14:00. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, ma non sono stati forniti dettagli sui giocatori o sulle strategie utilizzate. L'incontro rappresenta un test per le due squadre prima delle competizioni ufficiali.

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La Scozia inizia la propria preparazione in vista dei Mondiali affrontando Curaçao in un’amichevole di preparazione che si disputerà sabato pomeriggio a Hampden Park. Dopo 28 anni di assenza, gli scozzesi torneranno finalmente sul palcoscenico calcistico più importante, ma ancora più grande sarà l’emozione che proveranno gli abitanti della nazione caraibica costitutiva del Regno dei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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