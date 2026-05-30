USA-Senegal Amichevole di preparazione 31-05-2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Segnano entrambe a Charlotte?

Da infobetting.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 31 maggio alle 21:30 si gioca un'amichevole tra USA e Senegal a Charlotte, con le formazioni che si preparano per il Mondiale. La partita è una delle ultime sfide prima dell'inizio del torneo, che coinvolge le due nazionali. Entrambe le squadre hanno la possibilità di segnare durante l'incontro, che si tiene subito prima dell'apertura del campionato mondiale di calcio. La stagione dei club si è conclusa e le selezioni si stanno concentrando sugli ultimi test prima dell’esordio ufficiale.

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La stagione dei club è ormai conclusa, il mondiale è alle porte: cominciano le amichevoli per le squadre che saranno impegnate nella manifestazione più importante che ci sia in questo sport. Domenica notte, a Charlotte, si sfideranno gli USA e il Senegal, per cominciare a cercare la forma migliore in attesa dell’esordio. La nazionale americana. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - USA-Senegal (Amichevole di preparazione, 31-05-2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Charlotte?
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