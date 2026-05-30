Usa | quel giornalista scrive per Xi Jinping fermatelo! Il caso Pauken e le indagini dell’Fbi

Da it.insideover.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista e commentatore statunitense, noto per i suoi approfondimenti sulla Cina, è stato arrestato negli Stati Uniti. Le autorità stanno conducendo indagini e hanno fermato il professionista, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sulle motivazioni dell’arresto. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni nel settore mediatico e tra gli esperti di relazioni internazionali. Al momento, non sono stati resi noti i capi di imputazione né le eventuali accuse formali nei confronti del giornalista.

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Sta facendo discutere l’ arresto, avvenuto negli Stati Uniti, di un giornalista e commentatore americano esperto di Cina. Thomas Pauken II è stato fermato lo scorso febbraio con l’accusa di aver agito come agente non registrato per il governo cinese. I dettagli dell’indagine sono emersi pubblicamente solo negli ultimi giorni, in concomitanza con un’udienza preliminare nella quale l’uomo dovrebbe dichiararsi colpevole. La storia è particolare, visto che inserisce nella più larga competizione geopolitica tra Washington e Pechino. Secondo una dichiarazione giurata presentata in tribunale federale dall’agente speciale dell’Fbi, Timothy Healy, Pauken avrebbe redatto rapporti riservati che, in base a quanto riferitogli da un suo referente cinese, sarebbero stati trasmessi direttamente a Xi Jinping. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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