Cina-Usa Xi Jinping | Legami economici vantaggiosi per tutti e due

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente cinese ha ricevuto il collega statunitense in un incontro a Pechino, durante il quale si sono affrontati diversi temi, tra cui il commercio, le tensioni in Iran, le questioni tecnologiche e la situazione di Taiwan. I due leader hanno discusso delle relazioni economiche tra i due paesi, sottolineando che queste portano vantaggi reciproci. L'incontro rappresenta un momento di confronto tra le due potenze mondiali.

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Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un vertice di alto profilo che dovrebbe includere colloqui su commercio, guerra in Iran, tecnologia e Taiwan. Durante i colloqui bilaterali, Xi ha detto a Trump che la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero “lavorare insieme per affrontare le sfide globali e infondere maggiore stabilità nel mondo”. “Gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le loro differenze”, ha affermato Xi. “Il successo di entrambi i paesi è un’opportunità reciproca, e la stabilità delle relazioni sino-americane è un bene per il mondo”. Ha ribadito di essere disposto a collaborare con Trump per gestire e guidare le relazioni e rendere il 2026 un “anno storico e iconico” nelle relazioni sino-americane.🔗 Leggi su Lapresse.it

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