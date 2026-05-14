Usa-Cina Trump a Xi Jinping | Avremo futuro fantastico insieme

“Avremo un futuro fantastico insieme”. Così Donald Trump a Xi Jinping nel corso del loro incontro a Pechino. Il presidente degli Stati Uniti afferma di essere onorato della visita in Cina. Ha definito il rapporto con il presidente cinese “eccezionale”, parlando di “grande rispetto” per un “grande leader”. Trump mette poi in mezzo la delegazione statunitense con cui è arrivato in Cina per discutere di scambi commerciali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump tells Xi 'we're going to have a fantastic future together'

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