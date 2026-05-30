USA paura su un volo United Airlines | uomo tenta di forzare la cabina di pilotaggio parlava in russo

Un volo United Airlines tra Chicago e Minneapolis è stato dirottato in emergenza dopo che un passeggero ha tentato di entrare in cabina. L’uomo, che parlava in russo, avrebbe cercato di forzare l’accesso alla zona riservata ai piloti. L’aereo ha effettuato un atterraggio d’emergenza, mentre le autorità hanno preso in custodia il passeggero. Non sono stati riportati feriti tra i passeggeri o l’equipaggio.

Un volo United Airlines da Chicago a Minneapolis è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza per un possibile dirottamento: un passeggero avrebbe infatti tentato di entrare in cabina. L’uomo, che pare stesse inveendo in russo, è stato bloccato e poi arrestato,. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PAURA A NEW YORK BOEING DELLA UNITED AIRLINES URTA UN CAMION IN AUTOSTRADA

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