Un volo della United Airlines ha vissuto momenti di tensione durante l’atterraggio dopo aver urtato un drone di colore rosso e lucido. L’incidente si è verificato mentre l’aereo si avvicinava alla pista e l’oggetto volante ha colpito la cabina, creando apprensione tra i passeggeri e l’equipaggio. La presenza del drone è stata confermata dalle autorità e le indagini sono attualmente in corso.

Momenti di grande paura a bordo di un aereo della United Airlines. Mentre il velivolo si stava avvicinando a terra per effettuare l'atterraggio, si è verificato l'improvviso impatto contro un oggetto volante identificato come un drone dal colore rosso. Fortunatamente non si sono verificati danni e non ci sono stati feriti, tuttavia è un mistero per quanto riguarda la presenza del drone. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nel corso della giornata di ieri, mercoledì 29 aprile. Il volo United 1980 era decollato dall'aeroporto internazionale di San Francisco alle 6.53 e si stava dirigendo allo scalo di San Diego.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura su un volo della United Airlines: collisione con un drone "rosso e lucido"

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