Paura in un locale a Viareggio 27enne tenta di forzare la porta brandendo una bottiglia di vetro | l' epilogo

A Viareggio, un giovane di 27 anni è stato arrestato dopo aver tentato di forzare la porta di un locale nel centro città, brandendo una bottiglia di vetro. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo per tentato furto aggravato. È stato inoltre disposto un divieto di dimora nella zona.

Un arresto per tentato furto aggravato, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato nella notte del 24 marzo a Viareggio, dove un cittadino marocchino di 27 anni è stato sorpreso mentre cercava di introdursi in un bar del centro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato dagli agenti e sottoposto a misura cautelare dopo l’udienza di convalida presso il Tribunale di Lucca. Tentato furto a Viareggio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del 24 marzo quando la Sala Operativa del Commissariato di Viareggio ha ricevuto una chiamata di emergenza al 112. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura in un locale a Viareggio, 27enne tenta di forzare la porta brandendo una bottiglia di vetro: l'epilogo Articoli correlati Paura alla motorizzazione civile di Cremona, 27enne ferisce una poliziotta con un coccio di vetro: il videoUn arresto per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto di strumenti atti all’offesa e interruzione di pubblico servizio:... Tenta di forzare la porta di un magazzino per rubare, denunciatoGli agenti del commissariato Cornigliano hanno denunciato un 39enne albanese per tentato furto aggravato. Una raccolta di contenuti su Paura in un locale a Viareggio 27enne... Temi più discussi: Scoppia un incendio nella sala da ballo, paura nella notte. Locale distrutto; Paura al Tufello, fiamme in una palazzina: un pompiere fuori servizio mette in salvo i residenti; Paura in Bolognina. In strada con la carabina. Bloccato dalla polizia locale; Paura fuori ad un locale nel Napoletano: coppia aggredita a colpi di bottiglia, ricoverati in ospedale. Scoppia un incendio nella sala da ballo, paura nella notte. Locale distruttoDevastata l’Ardenza di San Giovanni Valdarno, tre persone in salvo. Forse un cortocircuito all’origine del rogo ... msn.com Paura a Cesa, due ordigni esplodono davanti ad un barDue ordigni sono esplosi nella notte all’esterno di un bar in via Matteotti a Cesa, provocando danni all’attività commerciale e forte paura.. internapoli.it Il Times: "L’unica cosa di cui aver paura è la paura stessa. Ma la paura è inevitabile per gli azzurri dopo le ultime due catastrofi ai playoff". Il ct O'Neill: "Noi abbiamo tutto da guadagnare, loro tutto da perdere" - facebook.com facebook Sono pochi minuti di paura. Uno si scaglia sulla figlia che tenta come può di difendere la madre sulla sedia a rotelle. Viene presa e buttata a terra, mentre l’aggressore strappa alla signora le due collane d’oro che porta al collo. L’altro, sul monopattino, fa da p x.com