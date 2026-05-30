Secondo alcune fonti, si sta sviluppando un legame più stretto tra le forze armate statunitensi e israeliane, concentrato sulle tecnologie critiche. Questa integrazione non prevede l’unificazione delle forze militari sotto un’unica bandiera, ma mira a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni in settori strategici. La collaborazione potrebbe accelerare in vari ambiti, rafforzando la presenza di Tel Aviv nei centri di potere americani e consolidando un rapporto di lungo termine tra i due paesi.

Una “fusione” tra le forze armate di Usa e Israele? In molti settori critici, potrebbe accelerare sempre di più: non si tratta, ovviamente, di creare unità che combattano sotto la stessa bandiera ma di un tipo di legame profondo e duraturo, sulle tecnologie critiche. Washington sostiene e finanzia ogni anno l’apparato militare di Tel Aviv, e da Israele molti investimenti strategici ritornano in America sotto forma di investimenti, brevetti, ricerche capaci di spingere sempre più in là la frontiera tecnologica. Il dato fondamentale, qui, è legato al fatto che spesso Washington sussidia la capacità d’investimento di Israele nel suo settore tecnologico a uso duale o propriamente militare e poi pone in essere iniziative che facilitano lo sbarco delle capacità israeliane nel sistema americano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa-Israele, un solo esercito: Tel Aviv ancora più forte nei centri del potere americani

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People Take Shelter In Tel Aviv As Missile Threat Triggers Sirens | APT

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