A Tel Aviv, le autorità israeliane hanno confermato che non sono state commesse pratiche di tortura nei confronti degli attivisti coinvolti nella flottiglia. Tuttavia, la vicenda suscita ancora discussioni, mentre in Italia si segnalano minacce di morte rivolte al console israeliano a Firenze. Nel frattempo, un tribunale israeliano ha deciso di prolungare di due giorni la detenzione di due attivisti tra i circa 175 fermati dopo l’intervento delle forze di sicurezza sulle imbarcazioni vicino a Gaza.

"Nessuna tortura" nei confronti degli attivisti della Flotilla. Lo riferiscono le fonti israeliane mentre, contemporaneanente, un tribunale israeliano proroga di due giorni la detenzione di due dei circa 175 attivisti prelevati dalle barche delle associazioni umanitaria a largo di Gaza. Lo spagnolo Saif Abu Keshek (foto) e il brasiliano Thiago Avila sono comparsi ieri davanti a un tribunale nella città di Ashkelon. L’organizzazione per i diritti umani Adalah ha affermato che il procuratore dello Stato ha presentato un elenco di reati sospetti commessi dai due, tra cui "aiuto al nemico in tempo di guerra" e "appartenenza e fornitura di servizi a un’organizzazione terroristica".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tel Aviv: nessuna tortura. Ma è ancora polemica. Firenze, minacce di morte al console d’Israele

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Che cosa succederà sul gemellaggio con Tel Aviv (e sui rapporti tra Sala e la sua maggioranza) - facebook.com facebook

da Obama e che lui ha stracciato, demonizzato e deriso per anni. Non resta che attendere e capire cosa accadrà. Bisogna anche capire il ruolo dei sauditi nell'influenzare Washington, visto che ormai tra Ryad e Tel Aviv è gelo totale mentre gli Emirati sono isol x.com