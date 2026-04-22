In vista delle elezioni di metà mandato di novembre, la Virginia ha approvato nuovamente la ridefinizione dei collegi elettorali statali. Questa decisione potrebbe portare alla perdita di quattro seggi sui undici totali da parte dei Repubblicani. La modifica dei collegi elettorali rappresenta un elemento che potrebbe influenzare l’andamento delle future elezioni politiche nello stato.

Altro duro colpo a Donald Trump in vista delle elezioni di midterm di novembre. Il voto in Virginia, dove è stata riapprovata la ridefinizione dei collegi elettorali statali, rischia di far perdere ben quattro seggi ai Repubblicani sugli undici totali. Con lo spoglio all’82%, il fronte dei favorevoli è al 50,3%, mentre i contrari si fermano al 49,3%. Una distanza minima, ma che secondo la Cnn non è modificabile perché gli ultimi conteggi sono attesi dalle contee più popolose e favorevoli alla riforma. L’approvazione della nuova mappa dei distretti dimostra la prevalenza del fronte democratico in Virginia, dove nel 2025 era stata eletta come governatrice la Dem Abigail Spanberger, tutt’altro che scontata dato che lo Stato è considerato uno di quelli contesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altro schiaffo a Trump in vista del midterm, la Virginia approva la ridefinizione dei collegi elettorali: i Repubblicani rischiano di perdere 4 seggi

Notizie correlate

Discesa per Trump per le elezioni di midterm: i democratici vincono il referendum sui collegi in VirginiaI democratici hanno vinto il referendum per la ridefinizione dei collegi elettorali in Virginia negli Stati Uniti.

Cnn, 'la Virginia approva i distretti elettorali ridefiniti, colpo a Trump'La Virginia approva la ridefinizione dei collegi elettorali statali, assestando un colpo a Donald Trump, che si era speso per il No: con lo spoglio...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Dall'Ungheria uno schiaffo alle derive illiberali: un monito anche per gli Stati Uniti di Trump?; Schiaffo a Trump per le elezioni di midterm: i dem vincono il referendum sui collegi in Virginia; Elezioni in Ungheria, il tracollo di Orban dopo 16 anni è una vittoria per l’Ue e uno schiaffo a Trump e Putin; Attacco al Papa, sconforto in Vaticano. Padre Spadaro: Da Trump una dichiarazione di impotenza.

Schiaffo a Trump per le elezioni di midterm: i dem vincono il referendum sui collegi in VirginiaApprovata la ridefinizione dei distretti, la risposta alle manovre del tycoon in Texas. E ora gli equilibri per il Congresso cambiano ... msn.com

Usa, schiaffo a Trump: la Camera vota per il blocco dei dazi al Canada. Sei repubblicani si uniscono ai democraticiNew York, 11 febbraio 2026 - L'aula della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti è diventata, nella notte italiana, il teatro di una delle sfide politiche più aperte e frontali all'autorità di ... quotidiano.net

Fatture dagli ospedali alle vittime di Crans-Montana, Marcucci: “Un altro schiaffo dalla Svizzera” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

"Devo vincere un altro Scudetto a Napoli, mi dispiace ma non vengo" Che 'schiaffo' a Osimhen e Kvara, ha rifiutato uno stipendio d'oro: https://bit.ly/4dOFOOe - facebook.com facebook