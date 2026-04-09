La7 giornalisti in sciopero contro Urbano Cairo

I giornalisti di La7 hanno deciso di incrociare le braccia per protestare contro le decisioni dell'editore, che ha ridotto gli stipendi e non ha ancora corrisposto alcuni compensi previsti per le attività domenicali. La decisione di sciopero è stata comunicata dopo che si sono verificati diversi ritardi nei pagamenti, creando tensioni all’interno del settore. La situazione riguarda il rispetto degli accordi salariali e le modalità di retribuzione del personale.

“Domani, venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”. Lo ha ricordato in una nota il Comitato della testata di Urbano Cairo. “Il ricorso a forfait irrisori da parte dell’editore – si legge ancora nella nota diffusa dal Comitato – elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l’editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani, nonostante in questo senso si sia pronunciata anche la Corte di Cassazione”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - La7, giornalisti in sciopero contro Urbano Cairo La7 in sciopero contro Cairo, la protesta dei giornalisti della rete tvQuello del giornalista è un lavoro difficile, e non solo per la complessità del mestiere. Giornalisti La7 pronti allo sciopero contro Cairo per "forfait irrisori e incidenze domenicali non pagate"I giornalisti di La7 sono pronti allo sciopero se l’azienda di Urbano Cairo non rispetterà quanto stabilito dal contratto nazionale e dalla Corte di... Si parla di: Giornalisti di La7 in sciopero, prima protesta da oltre 11 anni. La7, giornalisti pronti allo sciopero: Contratto collettivo e accordi integrativi non rispettati, forfait irrisoriRoma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - Il caregiver sostituisce lo Stato per tantissimi aspetti. Sono figure che non avendo altri servizi a disposizione si devono occupare della persona a 360 gradi. A ... ilfattoquotidiano.it La7, giornalisti in protesta: forfait irrisori per aggirare i contratti. Pronti a scioperoL’assemblea dei giornalisti La7 è pronta allo sciopero senza risposte dell’azienda su temi come i forfait irrisori per aggirare i contratti e le incidenze domenicali non pagate. L’assemblea dei ... primaonline.it