Uomo ferito con due colpi d’arma da fuoco nella notte a Napoli

Nella notte a Napoli, un uomo di 49 anni è stato raggiunto da due colpi d’arma da fuoco in corso Secondigliano intorno alle 23,30. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sui possibili moventi o sui soggetti coinvolti. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 49 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri (intorno alle 23,30) in corso Secondigliano, a Napoli. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione. La vittima è stata raggiunta da due colpi all’addome. E’ stato soccorso e portato all’ospedale ‘Cardarelli’ di Napoli. Sulla vicenda indagano gli uomini della squadra mobile della questura partenopea. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uomo ferito con due colpi d’arma da fuoco nella notte a Napoli Napoli, spari nella notte: due minori feriti a colpi di arma da fuoco. Ricoverati in ospedaleDue minori sono stati feriti la scorsa notte - intorno alle tre - lungo via ponte dei Francesi, direzione San Giovanni a Teduccio. Leggi anche: Omicidio a colpi di arma da fuoco nella notte. Ucciso un uomo nell'Aretino: il presunto autore arrestato dalla polizia CERCOLA, TRASPORTAVANO IN AUTO OLTRE DUE CHILI E MEZZO DI ESPLOSIVO CON I LORO FIGLI MINORENNI Temi più discussi: Uomo ferito all'addome nel Napoletano, 'colpito dopo una lite'; Sangue in centro all’alba: ragazzo ferito alla schiena con arma bianca -; Brindisi, uomo ferito durante un’aggressione vicino alla stazione: due arresti per rapina; Incidente stradale: scontro tra due auto, un uomo ferito. Uomo ferito da colpi di pistola a Milano, ferimento dopo una lite(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Non sarebbe stato un agguato, con lo sparatore che entra in un bar e colpisce a sangue freddo un avventore, ma un'aggressione a seguito di una lite tra i due (e forse anche ... notizie.tiscali.it Incidente sul raccordo, scontro tra due auto: un uomo in gravi condizioniIncidente sul grande raccordo anulare a Roma con un uomo rimasto ferito in maniera grave e trasportato in ospedale. Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 20:45 di lunedì 16 marzo. Secondo ... romatoday.it Un uomo è stato colpito con una catena e ferito con un'arma da taglio davanti al figlio minorenne - facebook.com facebook Nuoro, lite nel parcheggio: uomo ferito alla mano con una roncola x.com