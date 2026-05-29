Nell'ultima puntata stagionale di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti ha rivolto una frecciatina a un cavaliere, commentando che molti uomini confondono l’amore. La trasmissione si è conclusa prima della pausa estiva, e tra i partecipanti non tutti hanno trovato una relazione stabile. Gloria Nicoletti, tra le dame, ha espresso questa opinione durante la puntata, senza ulteriori dettagli sui motivi o le reazioni degli altri partecipanti.

È andata in onda oggi l'ultima puntata di Uomini e Donne prima della solita pausa estiva ma non tutte le dame e i cavalieri sono riusciti a trovare l'amore, tra questi c'è anche Gloria Nicoletti. La dama ha frequentato per un po' Alessandro e sembrava esserci una particolare intesa tra loro, il rapporto però si è velocemente incrinato. Cosa è successo? Dopo che lei ha criticato duramente alcuni suoi comportamenti lui ha preferito mettere fine al loro percorso di conoscenza ed è andato via. Delusa dall'atteggiamento del cavaliere sui social la dama ha postato una chiara frecciatina contro di lui. Questo è ciò che ha scritto: "Molti uomini confondono l’amore con il desiderio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Gloria Nicoletti lancia una frecciatina ad Alessandro: “Molti uomini confondono l’amore…”

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