Uomini e Donne Gloria Nicoletti criticata dopo l’addio ad Alessandro

Gloria Nicoletti è stata criticata dopo aver lasciato il confronto con Alessandro nel trono over di Uomini e Donne. La discussione tra i due è stata molto accesa e ha portato alla decisione di interrompere la conoscenza. La puntata si è conclusa con l’addio tra i due protagonisti, lasciando spazio alle reazioni dei presenti in studio. La scena ha suscitato commenti tra i telespettatori sui social.

Uomini e Donne ha visto chiudersi la conoscenza tra Gloria Nicoletti e Alessandro dopo un confronto molto teso nel trono over. Nella puntata andata in onda su Canale 5, la dama romana ha spiegato di aver voluto capire le vere intenzioni del cavaliere. Lui, però, si è sentito provocato e ha scelto di fermarsi. La reazione ha diviso lo studio, ma sui social molti spettatori hanno preso le parti di Alessandro. Per Gloria sono arrivati commenti duri, legati anche al suo futuro nel programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne: Giorgio Manetti risponde a Gemma Galgani Il confronto tra Gloria Nicoletti e Alessandro. Gloria ha raccontato di aver notato un cambio di atteggiamento in Alessandro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Ciro elimina Alessia

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