Psg Bayern Capello | Partita da cineteca | l’ho rivista oggi! Uno contro uno costante

Da internews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Il mondo del calcio è ancora inebriato dallo straordinario spettacolo offerto nella serata di ieri, dove il  PSG  si è imposto per  5-4  contro il  Bayern Monaco. Un match che ha ridefinito i canoni del divertimento europeo e che è stato oggetto di una profonda analisi negli studi di  Sky Sport  da parte di  Fabio Capello  capace di leggere le dinamiche di gioco come pochi altri PAROLE – « PSG-Bayern 5-4 di ieri? Uno contro uno costante, recuperavano palla e puntavano. Partita da cineteca, me la sono rivista anche oggi: talmente svelti a recuperare palla che non facevano in tempo a riordinarsi difensivamente.🔗 Leggi su Internews24.com

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PSG VS Bayern : who goes to the FINAL

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