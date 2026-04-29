di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Il mondo del calcio è ancora inebriato dallo straordinario spettacolo offerto nella serata di ieri, dove il PSG si è imposto per 5-4 contro il Bayern Monaco. Un match che ha ridefinito i canoni del divertimento europeo e che è stato oggetto di una profonda analisi negli studi di Sky Sport da parte di Fabio Capello capace di leggere le dinamiche di gioco come pochi altri PAROLE – « PSG-Bayern 5-4 di ieri? Uno contro uno costante, recuperavano palla e puntavano. Partita da cineteca, me la sono rivista anche oggi: talmente svelti a recuperare palla che non facevano in tempo a riordinarsi difensivamente.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Psg Bayern, Capello: «Partita da cineteca: l’ho rivista oggi! Uno contro uno costante»

PSG VS Bayern : who goes to the FINAL

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