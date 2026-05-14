Preoccupato | l’Arsenal cerca alternative come terzino destro contro il PSG per contrastare la minaccia di Kvaratskhelia

L’Arsenal sta valutando diverse opzioni per il ruolo di terzino destro in vista della partita contro il Paris Saint-Germain, in particolare nel caso in cui Jurrien Timber non possa scendere in campo. L’allenatore della squadra ha dichiarato che si stanno esplorando alternative per fronteggiare la minaccia rappresentata dall’attaccante avversario. La squadra sta monitorando con attenzione la condizione fisica di Timber, senza tuttavia confermare se ci saranno modifiche alla formazione prevista.

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2026-05-14 13:13:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Mikel Arteta afferma che l’Arsenal deve “cercare alternative” per il problematico posto di terzino destro contro il Paris Saint-Germain se Jurrien Timber non ce la fa. Timber sta recuperando da un infortunio all’inguine che lo ha tenuto fuori per due mesi. Il nazionale olandese ha avuto un ruolo importante nel successo dell’Arsenal in questa stagione, giocando 43 partite in tutte le competizioni e contribuendo a portarlo sull’orlo del double tra Premier League e Champions League. I Gunners sono in pole position per vincere il campionato con le partite contro il Burnley già retrocesso e una squadra del Crystal Palace con un occhio alla finale di Conference League contro il Rayo Vallecano in arrivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Preoccupato: l’Arsenal cerca alternative come terzino destro contro il PSG per contrastare la minaccia di Kvaratskhelia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DIRECTION LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS !!! Le résumé de ce PSG Bayern Munich ! Sullo stesso argomento Leggi anche: Kvaratskhelia porta il PSG a una vittoria decisiva contro il Liverpool. Calciomercato Roma, Gasperini indica la strada per l’estate: primi passi per il nuovo terzino destro!Calciomercato Roma, Gasperini indica la strada per l’estate: primi passi per il nuovo terzino destro! Brandt Atletico Madrid, può essere lui l’erede...