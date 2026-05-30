Le vittime e i familiari delle vittime di Uno Bianca hanno commentato le recenti dichiarazioni di Fabio Savi, ritenendo che non eliminino i molti interrogativi ancora aperti sulla vicenda. Le loro parole sottolineano come, nonostante le affermazioni di Savi, siano ancora presenti zone d’ombra e incertezze riguardo a quanto accaduto durante gli eventi. Le dichiarazioni ripropongono il dolore e la richiesta di chiarezza per un episodio che ha segnato profondamente la memoria collettiva.

Le dichiarazioni di Fabio Savi tornano a riaprire uno dei capitoli più dolorosi della storia criminale italiana. Nell’intervista rilasciata a Quarto Grado, uno dei componenti della banda della Uno Bianca ha escluso ancora una volta l’esistenza di coperture da parte dei servizi segreti o di apparati dello Stato, sostenendo che dietro le azioni del gruppo vi fosse soltanto la ricerca del denaro. Parole che hanno suscitato nuove reazioni tra chi quegli anni li ha vissuti in prima persona. A commentare l’intervista sono infatti due testimoni diretti della violenza della Uno Bianca. Vito Tocci, appuntato scelto dei carabinieri in congedo, sopravvissuto all’assalto di Miramare del 30 aprile 1991, e Addolorata ’Ada’ Di Campi, assistente capo della polizia di Stato gravemente ferita durante un conflitto a fuoco con la banda il 3 ottobre 1987. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca: una ferita riaperta. Le vittime: "Le parole di Fabio Savi non cancellano anni di misteri"

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