Uno Bianca senza pace la Procura indagherà sul suicidio di Gugliotta Il caso di Fabio Savi in tv si muovono i familiari delle vittime

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Bologna ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sul suicidio di Pietro Gugliotta, ex poliziotto e membro della banda della Uno Bianca, avvenuto a gennaio nella sua abitazione in provincia di Pordenone. Nel frattempo, in televisione viene trasmesso il caso di Fabio Savi, e i familiari delle vittime si sono mossi per chiedere chiarimenti. La notizia ha suscitato attenzione tra chi ha seguito il procedimento giudiziario.

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Bologna, 11 maggio 2026 – La Procura di Bologna indagherà sul suicidio di Pietro Gugliotta, l’ex poliziotto e componente della banda della Uno Bianca che nel gennaio scorso si è tolto la vita nella sua casa di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone. I magistrati della Procura di Bologna – i pm Lucia Russo e Andrea De Feis – che stanno portando avanti la nuova inchiesta sui crimini che hanno insanguinato Emilia-Romagna e Marche (23 morti e 115 feriti in 103 azioni criminali) vogliono vederci chiaro: sentiranno quindi Anna, seconda moglie di Pietro Gugliotta, il medico legale che intervenne quando Gugliotta fu trovato impiccato, oltre, naturalmente, a tutti i componenti della banda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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