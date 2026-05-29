Fabio Savi ha dichiarato in tv di non ricordare tutti i volti delle vittime della Uno Bianca e ha aggiunto che non scriverà lettere ai familiari delle persone uccise. La sua intervista segue quella di Roberto Savi, rilasciata a Belve Crime. Fabio Savi ha anche affermato di non voler partecipare a incontri pubblici legati alla vicenda. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla memoria degli eventi e sulla volontà di non coinvolgersi ulteriormente pubblicamente.

Dopo l’intervista rilasciata da Roberto Savi a Belve Crime, ora è il fratello Fabio Savi a parlare, all’indomani di una riapertura delle indagini che porterà la procura di Bologna ad ascoltare il primo dei fratelli che insieme a un terzo famigliare, Alberto Savi, e Marino Occhipinti furono condannati all’ergastolo per le rapine, le aggressioni, gli omicidi e i ferimenti che la banda della Uno Bianca portò a termine negli anni tra il 1987 e il 1994. A differenza del fratello, Fabio Savi - ai microfoni di Quarto Grado, che va in onda stasera su Rete 4 alle 21.30 - prende le distanze rispetto al fratello, che aveva gettato ombre lunghe sulla possibilità che tutta la verità non sia ancora emersa, parlando di una connivenza con i servizi segreti: “Se ci fossero dei dubbi, ho scritto alla Procura della Repubblica chiedendo di essere sentito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uno Bianca, Fabio Savi in tv: "Non ricordo tutti i volti delle vittime. Non scriverò una lettera ai familiari”

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