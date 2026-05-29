Fabio Savi ha dichiarato che la procura ha condotto correttamente le indagini sui Servizi, escludendoli dai sospetti. La sua affermazione arriva dopo un’intervista rilasciata a una trasmissione televisiva, in cui ha parlato del rapporto con il fratello e complice, Roberto. Savi ha precisato che la procura ha agito seguendo le procedure e le prove raccolte, senza coinvolgere i Servizi nelle indagini.

Savi contro Savi. Da Roberto, al fratello e complice Fabio. Dopo l’intervista per ’Belve Crime’ al leader della banda della Uno Bianca, il gruppo criminale – che tra il 1987 e il 1994 si lasciò dietro una scia di sangue da oltre venti morti e cento feriti sparsi tra Emilia-Romagna e Marche – torna a far parlar di sé nelle dichiarazioni di un altro componente della banda, Fabio Savi. Questa sera, su Rete 4, ’il Lungo’ sarà al centro dello ’Speciale carceri’ della trasmissione ’Quarto Grado’, intervistato nel carcere di Bollate dalla giornalista Francesca Carollo. Un’intervista lunga e disseminata di versioni diametralmente opposte rispetto a quanto sostenuto un mese fa a Belve dal fratello Roberto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, Fabio Savi esclude i Servizi: "La procura indagò correttamente"

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