Durante un’intervista, Capocasa ha dichiarato di aver catturato da solo la banda Uno Bianca, precisando che Eva Mikula aiutò nelle fasi successive all’arresto. Ha anche riferito di Roberto Savi, definendolo un killer che non ha mai mostrato pentimento per i delitti commessi. Guardando alcune immagini in televisione, Capocasa ha affermato di aver riconosciuto negli occhi di Savi l’assenza di rimorso per le sue azioni.

Guardandolo in tv, ha visto "gli occhi di un uomo che non si è mai realmente pentito per i delitti e i crimini che ha commesso". Oreste Capocasa, ex questore e oggi assessore alla sicurezza di Riccione, dirigeva la squadra anti-crimine della polizia negli anni in cui la banda della Uno bianca seminò il terrore tra Rimini, Bologna e Pesaro. "Nell’intervista rilasciata a Belve Roberto Savi ha detto tante bugie. Ma non sono sorpreso. Sappiamo bene che tipo è", dice l’ex questore. Che - all’epoca – era a capo della squadra di cui facevano parte l’ispettore Luciano Baglioni e il sovrintendente Pietro Costanza: attraverso le loro indagini riuscirono a incastrare e a catturare i fratelli Savi e gli altri membri della banda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno bianca, la verità di Capocasa : "Abbiamo catturato la banda da soli. Eva Mikula ci aiutò dopo l’arresto. Roberto Savi? Un killer mai pentito"

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