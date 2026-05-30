Uno Bianca | Fabio Savi nega legami con i Servizi e vuole testimoniare

Fabio Savi, coinvolto nel caso Uno Bianca, ha negato legami con i Servizi segreti e ha chiesto di testimoniare. I fratelli Savi hanno fornito versioni divergenti riguardo ai contatti a Roma, sollevando dubbi sulla loro affidabilità. Le nuove deposizioni potrebbero chiarire i dettagli sui crimini della banda, ma ancora non si conoscono i contenuti delle dichiarazioni che verranno rese. La vicenda resta sotto indagine, con attenzione alle testimonianze in corso.

? Domande chiave Perché i fratelli Savi hanno versioni così diverse sui contatti a Roma?. Cosa riveleranno le nuove testimonianze sulla verità dei crimini della banda?. Come spiegano i tabulati telefonici l'assenza di legami con i Servizi?. Chi sono i complici rimasti impuniti dopo trentadue anni di indagini?.? In Breve Alberto Capolungo contesta le versioni mediatiche dei fratelli per le vittime della banda.. Procura di Bologna riapre indagini per identificare complici rimasti impuniti dopo 32 anni.. Fabio Savi cita tabulati telefonici senza comunicazioni sospette nei 10 anni precedenti.. I fratelli sono detenuti nel carcere di Bollate senza alcun contatto tra loro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Uno Bianca Reload: Cosha detto, VERAMENTE, Roberto Savi a Belve Crime

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