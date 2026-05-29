Uno Bianca Fabio Savi in tv smentisce il fratello | Nessuna copertura dei servizi segreti

Fabio Savi ha negato in tv ogni coinvolgimento dei servizi segreti nella vicenda della Uno Bianca. La sua intervista è stata trasmessa nel programma Quarto Grado, dopo quella di Roberto Savi al programma Belve Crime. La questione riguarda presunte coperture o complicità, ma Savi ha ribadito che non vi sono prove di tale collegamento. La vicenda giudiziaria legata alla banda di criminali prosegue senza che siano emersi elementi a sostegno di accuse di copertura.

Si arricchisce di un nuovo capitolo la storia della Uno Bianca. Dopo l’intervista di Roberto Savi al programma Belve Crime, alla trasmissione di Mediaset Quarto Grado è andata in onda un’intervista al fratello, Fabio Savi.Collaborazione con lo StatoQuest’ultimo, di fatto, smentisce le parole di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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