Ottocento iscritti 90 corsi e 70 prof | Ecco l’università che non ha età

A Ancona, circa 800 persone fanno parte di una comunità che frequenta un’università con oltre 90 corsi e 70 docenti. Questa realtà accoglie studenti di tutte le età, offrendo un’alternativa formativa che supera i tradizionali limiti anagrafici. La presenza di corsi e docenti dedicati mostra un impegno continuo nel promuovere l’educazione come esperienza accessibile a chiunque desideri imparare.

C’è una ‘comunità’ ad Ancona composta da circa 800 persone, che condividono un’esperienza a volte poco considerata, ma di notevole importanza sotto molti aspetti. E’ l’Unitre (Università delle Tre Età) di via Sabotino, che oltre a quello degli iscritti vanta anche altri grandi numeri: 90 corsi e circa 70 qualificati docenti, i quali mettono a disposizione le proprie competenze in modo disinteressato. E poi ci sono i volontari grazie al cui prezioso lavoro l’associazione svolge un’intensa attività fatta non solo di lezioni e laboratori, ma anche incontri, viaggi di istruzione, convegni ed eventi pubblici. A guidare questa complessa ‘macchina’... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ottocento iscritti, 90 corsi e 70 prof: "Ecco l’università che non ha età" Articoli correlati Università, il bilancio di Edvance: oltre 130 corsi e 23mila iscrittiPisa, 18 febbraio 2026 – Un bilancio significativo per Edvance, il digital education hub nazionale che sta rendendo accessibile a tutti la formazione... Leggi anche: Cresce l’Università della terza età. In soli quattro anni 160 iscritti