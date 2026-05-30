Università del tempo libero Dazzi | Si va verso una sede unica

Notizia in breve

L’amministrazione comunale ha scelto lo stabile che ospiterà tutte le attività dell’Università del tempo libero, attualmente svolte in diverse sedi sparse in città. La decisione punta a creare una sede unica per le attività, semplificando l’organizzazione e la gestione. La nuova struttura sarà dedicata a tutte le iniziative dell’università, che finora si sono svolte in più luoghi. La scelta mira a centralizzare le attività e migliorare l’esperienza dei partecipanti.