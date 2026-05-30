Università del tempo libero Dazzi | Si va verso una sede unica
L’amministrazione comunale ha scelto lo stabile che ospiterà tutte le attività dell’Università del tempo libero, attualmente svolte in diverse sedi sparse in città. La decisione punta a creare una sede unica per le attività, semplificando l’organizzazione e la gestione. La nuova struttura sarà dedicata a tutte le iniziative dell’università, che finora si sono svolte in più luoghi. La scelta mira a centralizzare le attività e migliorare l’esperienza dei partecipanti.
L’amministrazione comunale ha individuato lo stabile che dovrà ospitare tutte le attività dell’Università del tempo libero, che adesso invece vengono svolte in varie sedi sparse per la città. Lo ha detto l’assessore alla Cultura Gea Dazzi durante l’inaugurazione della mostra di pittura nell’atrio di palazzo civico con le opere degli allievi del corso di pittura. Top secret lo stabile che dovrà diventare la futura sede unica dell’Utl, ma l’assessore Dazzi ha assicurato che c’è il massimo impegno dell’amministrazione comunale per portare avanti questo progetto. L’assessore Dazzi ha fatto poi notare che l’età degli iscritti all’Utl si è notevolmente ridotta dimostrando che si tratta a tutti gli effetti "di un’università del tempo libero". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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