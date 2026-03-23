Arriva la primavera | Trenord aumenta il numero di corse verso le mete del tempo libero

Potenziamento delle corse per Malpensa, verso il Lago di Como e gli altri laghi lombardi. Tornano anche i "Treni del mare" diretti in Liguria Il potenziamento risponde alla crescente domanda di mobilità registrata nei fine settimana e nei festivi. Gli orari delle corse aggiuntive sono disponibili su trenord.it e App Trenord. Da sabato 28 marzo a lunedì 28 settembre sarà esteso l’orario del servizio nei weekend sulla linea Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T1 e T2, che unisce lo scalo al centro città. In particolare, il sabato e la domenica il servizio in orario serale sarà prolungato grazie a sei nuove corse. Da Milano Cadorna saranno aggiunte le corse in partenza alle 23. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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