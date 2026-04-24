Ultime ore concitate si ritirano in due | a Martano si va verso l’unica lista

Nelle ultime ore si sono registrati importanti sviluppi in vista delle elezioni comunali di Martano, dove inizialmente erano state annunciate tre diverse candidature. Tuttavia, ora si sta andando verso la presentazione di una sola lista, che si presenta senza avversari e si avvicina così al quorum necessario per la validità delle elezioni. La situazione si è evoluta rapidamente, lasciando pochi dubbi sul risultato finale.

MARTANO – Tutto in poche ore: da tre possibili opzioni in campo all’unica lista che corre da sola contro il quorum per assenza di sfidanti. Si potrebbe riassumere così il finale thriller che si sta consumando a Martano, in vista della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Vlahovic Juventus, il serbo si è convinto! Svolta a sorpresa sul fronte rinnovo, si va verso questo scenario: le ultimedi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus, la dirigenza prepara la grande offerta per trattenere il bomber serbo in bianconero e accontentare le... Seta, la Regione conferma: «Si va verso un’azienda unica del trasporto locale»Costruire un modello di azienda di trasporto pubblico «capace di unire e valorizzare le esperienze maturate nei territori, mettendo al centro... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ultime ore concitate, si ritirano in due: a Martano si va verso l’unica lista; Elezioni, ultime ore concitate per raccolta firme e ultimazione liste. In via Matteotti invasa da botteghe traffico a rilento; Teheran si vendica e ferma tre mercantili: coinvolta anche Msc; Governo, da Balboni a Barelli: ok del Cdm ai nuovi sottosegretari. Le ore concitate di Daniela Santanchè: Nulla da dire, continuiamo a lavorareLa ministra del Turismo Daniela Santanchè si trova nel suo ufficio di via di Villa Ada a Roma, a lavorare come sempre. Lei che aveva detto che si sarebbe dimessa solo qualora glielo avesse chiesto la ... rainews.it Come vive Tommaso Paradiso le ultime ore prima del concerto E cosa succede dietro le quinte di un tour nei palasport Lo scopriamo con Annie Mazzola nella nuova puntata di #getreadywithdeejay #radiodeejay #original #tommasoparadiso x.com Risoluto. . Per lo Sciacca domenica ultima chiamata play off, il presidente: “Dobbiamo vincere e sperare negli altri” Le ultime due sconfitte in campionato hanno complicato la corsa play off dell’Unitas Sciacca che domenica, alle 17, nell’ultima di campionato, al - facebook.com facebook