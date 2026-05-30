Da giugno a settembre, i castelli della regione aprono le porte a visitatori e famiglie, con rievocazioni storiche, cacce al tesoro per bambini e percorsi tra boschi e prati. Le fortezze si animano di eventi e attività, offrendo un calendario ricco di iniziative. Le dimore storiche sono aperte al pubblico, mentre le aree naturali si popolano di escursionisti e appassionati di outdoor, creando un'estate intensa tra storia e natura.

Il Trentino, si sa, è meta molto ambita dagli amanti della montagna e, in generale, della vita all’aria aperta. Ma quali le novità della stagione in arrivo? A imporsi a un primo sguardo sono gli eventi ospitati negli innumerevoli castelli del territorio. A partire da Castel Beseno, a Besenello: aperto dal 1° maggio al 1° novembre prossimo tra le 10 e le 18 (a eccezione del lunedì), è il più grande castello del Trentino. Gli avventori possono ammirare, prima di tutto, la sezione museale dedicata alla battaglia di Calliano, combattuta nel 1487 tra le truppe della Repubblica di Venezia e quelle del Principato vescovile di Trento e della Contea del Tirolo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un’estate in Trentino tra fortezze, dimore storiche e tanta natura

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