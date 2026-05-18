Le dimore storiche aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche
Domenica 24 maggio si tiene la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. In questa occasione, molte di queste proprietà storiche aprono le porte al pubblico, permettendo di visitare ambienti antichi e scoprire le loro caratteristiche architettoniche. L’iniziativa coinvolge diverse regioni e mira a valorizzare il patrimonio storico italiano attraverso l’apertura di case e palazzi di rilevanza culturale. L’evento si svolge su tutto il territorio nazionale, con appuntamenti organizzati in varie località.
Domenica 24 maggio ADSI Marche celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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