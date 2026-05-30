Restano solo 301 biglietti disponibili per la finale allo stadio del Plebiscito di Padova, con l’obiettivo di raggiungere il sold out entro domani sera. Il giocatore ha dichiarato di essere pronto e di considerare il Petrarca una squadra forte, ma senza ulteriori dettagli su eventuali strategie o aspettative.

L’ultimo conteggio parla di appena 301 biglietti rimasti. La speranza degli appassionati è raggiungere il sold out dello stadio del Plebiscito di Padova entro domani sera. Ieri alla conferenza di presentazione della finale scudetto del rugby, nella Sala Alvarez di Palazzo Moroni a Padova, si percepisce in effetti un’atmosfera appagata da "missione quasi compiuta". Riempire il Plebiscito, ottomila posti a sedere, non era impresa scontata per la palla ovale italiana. "In città si respira un’aria straordinaria - commenta l’assessore allo sport di Padova, Diego Bonavina - è come l’attesa di un grande test match". Andrea Duodo, il presidente federale sempre un po’ intimidito dalle telecamere: "Padova è un teatro storico del rugby italiano, ma stavolta dopo tante sfide di lunga tradizione avremo, grazie al Valorugby, una finale inedita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un’emozione speciale». Bigi pronto per la finale: "Ma il Petrarca è forte»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“È dura, ma bisogna vivere”. Caterina Balivo scoppia a piangere in diretta: emozione troppo forteDurante una trasmissione televisiva, Wilma Goich ha condiviso un racconto intenso sul suo rapporto con una persona cara, ricordando un legame forte e...

Valorugby pronto a infrangere il tabù PetrarcaIl Valorugby si prepara ad affrontare una sfida importante contro il Petrarca, una squadra che ha mantenuto il proprio predominio sul campo.