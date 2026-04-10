È dura ma bisogna vivere Caterina Balivo scoppia a piangere in diretta | emozione troppo forte

Durante una trasmissione televisiva, Wilma Goich ha condiviso un racconto intenso sul suo rapporto con una persona cara, ricordando un legame forte e un dolore che non si è mai attenuato. In diretta, l’artista si è emozionata profondamente, arrivando anche a piangere mentre parlava di un episodio significativo della sua vita. La scena ha suscitato molta commozione tra il pubblico e i presenti in studio.

Il ricordo di un legame indissolubile e il racconto di un dolore che non si spegne mai sono stati i protagonisti dell’intervista rilasciata da Wilma Goich durante la trasmissione La volta buona. Ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo, la celebre cantante ha ripercorso i momenti più difficili legati alla perdita della figlia Susanna Vianello, avvenuta nel 2020 a causa di un tumore ai polmoni. Nonostante siano passati anni da quel tragico evento, la ferita appare ancora aperta ma accompagnata da una nuova consapevolezza che spinge l’artista a cercare la forza necessaria per andare avanti ogni giorno. Un dolore che si trasforma in memoria attiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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