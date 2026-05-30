Un nuovo impianto di basket è stato inaugurato in Piazza Paci alla Barona, Milano. La struttura, realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune, il Municipio 6 e Ford, si trova al centro della piazza e include campi e spazi dedicati all’attività sportiva. L’iniziativa punta anche a promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport, coinvolgendo giovani e comunità locali. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e cittadini.

In Piazza Paci, nel cuore del quartiere la Barona a Milano, un vecchio campetto di quartiere è rinato e si è trasformato in qualcosa di più: un luogo di incontro, dove scorre energia e i sogni non hanno pareti. Un luogo da vivere. Non una semplice riqualificazione: una restituzione. Al quartiere, alle persone e allo sport, che qui torna a farsi promotore di inclusione e linguaggio universale. Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Municipio 6, Ford ha ridisegnato uno spazio inutilizzato da tempo, trasformandolo in un luogo di condivisione. Il campo, completamente rinnovato e reinterpretato sotto la guida artistica del collettivo Truly Design, è diventato un gigantesco murales a cielo aperto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una nuova casa per il basket alla Barona: Piazza Paci si colora tra sport e inclusione

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