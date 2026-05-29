Ford regala una casa alla Barona E Piazza Paci si ricolora di vita

Da laverita.info 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto realizzato con il Comune di Milano ha portato alla consegna di una nuova struttura alla Barona, dedicata al basket e alle persone. La zona di Piazza Paci si è riqualificata, con spazi che riprendono vita e attraggono di nuovo i residenti. La ristrutturazione ha coinvolto luoghi simbolici del quartiere, creando un punto di riferimento per la comunità locale e rafforzando le relazioni tra gli abitanti.

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Ci sono luoghi che custodiscono la memoria di un quartiere e che, quando tornano a vivere, riescono a rimettere in moto anche le relazioni di una comunità. È il caso di Piazza Paci, nel cuore della Barona a Milano, dove un vecchio campetto da basket inutilizzato da anni è stato restituito ai cittadini grazie a un progetto di rigenerazione urbana promosso da Comune di Milano, Municipio 6 e Ford Italia. Più che una semplice riqualificazione, l’intervento rappresenta una vera restituzione collettiva: uno spazio aperto, accessibile e pensato per favorire incontro, inclusione e socialità attraverso lo sport. Il playground è stato completamente ripensato dal collettivo artistico Truly Design, che ha trasformato il campo in un grande murales urbano. 🔗 Leggi su Laverita.info

ford regala una casa alla barona e piazza paci si ricolora di vita
© Laverita.info - Ford regala una «casa» alla Barona. E Piazza Paci si ricolora di vita
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