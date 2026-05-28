Milano nuovo campetto sportivo in piazza Paci alla Barona

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vecchio campetto di piazza Paci, nel quartiere Barona di Milano, è stato sostituito da uno nuovo. L’intervento ha riguardato la costruzione di un nuovo spazio dedicato allo sport, con superfici e strutture rinnovate. La riqualificazione è stata completata di recente, portando un'area rinnovata per le attività sportive dei cittadini. La nuova struttura è stata inaugurata e resa fruibile alla comunità.

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Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Il vecchio campetto di piazza Paci, nel cuore del quartiere milanese Barona, rinasce e si trasforma in un luogo d'incontro in cui le persone del quartiere possono incontrarsi e praticare sport, "che qui torna a farsi promotore di inclusione e linguaggio universale", evidenzia in una nota Ford Italia, che ha sostenuto l'intervento che "non è una semplice riqualificazione", ma una "restituzione". Grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Municipio 6, Ford "ridisegna uno spazio inutilizzato da tempo, trasformandolo in un luogo di condivisione. Il campo, completamente rinnovato e reinterpretato sotto la guida artistica del collettivo Truly Design, diventa un gigantesco murales a cielo aperto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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