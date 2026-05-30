Tra tutti i concerti-evento che ormai la tv manda in onda ce n’è uno che ha un vantaggio rispetto agli altri: il legame tra un artista e la sua città. Stasera, sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, Gigi D’Alessio gioca in casa. Perché alle 21.30 va in onda lo speciale Gigi D’Alessio, Stadio Maradona. Una notte a Napoli, lo show con cui il cantante è tornato a esibirsi nello stadio della sua città per festeggiare oltre trent’anni di carriera davanti a circa 50mila persone per sera. Con brani storici e duetti con ospiti che ormai fanno la fila per cantare con lui. Il ritorno di Gigi D’Alessio allo stadio Maradona dopo nove anni. Il concerto, registrato il 2 e il 3 giugno 2025, segna il ritorno allo stadio Diego Armando Maradona dopo nove anni di assenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gigi D’Alessio: arriva oggi su Canale 5 il concerto evento registrato allo Stadio Maradona, Una notte a Napoli: ospiti, scaletta, duetti

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