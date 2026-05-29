‘Gigi Stadio Maradona’ in prima serata su Canale 5 il concerto evento di D’Alessio

Da anteprima24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, verrà trasmesso il concerto intitolato “Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli”. L’evento vede Gigi D’Alessio tornare a esibirsi sul palco dello stadio della sua città dopo nove anni. La serata è dedicata a un recital musicale che si svolge all’interno dello stadio dedicato a Maradona. La trasmissione ripercorre la performance registrata durante l’evento, con il cantante che ha portato sul palco un repertorio di brani noti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, arriva “Gigi Stadio Maradona Una notte a Napoli”, l’evento musicale con Gigi D’Alessio che è tornato, a nove anni di distanza, sul palco del maestoso impianto sportivo della sua città. Una serata di grande musica e spettacolo, tra racconti, duetti e momenti pieni di energia, con tanti ospiti: Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA e Elena D’Amario. Lo show accompagna il pubblico in una notte speciale tra musica, emozioni e l’atmosfera unica di Napoli. Un appuntamento da vivere con entusiasmo, all’insegna della festa e della condivisione. Lo show è prodotto FriendsTv in collaborazione con GGD Edizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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