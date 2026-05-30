Nel 2011, il tecnico che ora punta al Milan era un difensore del Ried e rischiò la vita a causa di un'emorragia cerebrale. Fu sottoposto a un'operazione d'urgenza e successivamente smise di ricordare quel giorno. Dopo l'incidente, ha abbandonato l'attività da giocatore e si è dedicato alla carriera di allenatore.

C’è un giorno nella vita di Oliver Glasner che non è mai esistito. O meglio, che l’attuale tecnico del Crystal Palace non ricorda di aver vissuto. È il 4 agosto 2011, Glasner gioca ancora a calcio, difensore centrale e capitano del Ried, piccolo club in cui ha trascorso tutta la sua carriera in campo, tranne una parentesi brevissima al Lask Linz. L’austriaco, allora 36enne, è con la squadra a Copenaghen per la sfida con il Brondby, terzo turno delle qualificazioni all’Europa League. La mattina della partita, avverte all’improvviso una forte fitta alla testa. Qualcosa di anomalo, che non se ne va. Il medico del Ried non capisce cosa sta succedendo e decide di portarlo in ospedale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Una fitta, l'operazione e quel giorno che non ricorda più: poi Glasner ha smesso, e si è messo ad allenare

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